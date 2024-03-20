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00:10, 20 марта 2024Россия

20 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Кормилицына Кристина / ТАСС

Сегодня в разных странах отмечают День весеннего солнцестояния, который связан с обновлениями и надеждами. «Лента.ру» рассказывает, какие торжества выпадают на 20 марта, в какие приметы верили наши предки и кто из знаменитых людей родился в этот день.

Праздники в России

День весеннего равноденствия

В 2024 году он выпал на 20 марта. В этот день Солнце пересекает экватор, проходя с южного полушария Земли на северное. Теперь день там начинает прибавляться, а ночи становятся короче. Северное полушарие Земли начнет готовиться к полноценному наступлению теплой весны и жаркого лета.

День весеннего равноденствия так называется, потому что в эту дату день равен ночи. Такое случается лишь два раза в году: День осеннего равноденствия в 2024 году наступит 22 сентября.

Комоедица

Древний славянский праздник весеннего пробуждения, Комоедицу, отмечают в День весеннего равноденствия. Это один из главнейших праздников в языческой славянской традиции.

Считалось, что с этого дня природа официально пробуждается ото сна, а значит, пришло время планировать земледельческие работы. При этом люди прощались с зимой и наслаждались последним снегом: заливали последние ледяные горки, строили туннели и обязательно ходили в баню — чтобы потом, распаренными, прыгнуть в сугроб.

Фото: Marcos Brindicci / Reuters

Праздники в мире

День Земли

20 марта отмечают Международный день Земли. Интересно, что на самом деле таких дней в календаре два — второй празднуют 22 апреля. Сегодняшний напоминает жителям планеты о важности сохранения мира и порядка на Земле, а второй — о важности поддержания в порядке экологии.

Фото: Unsplash

Международный день счастья

С 2012 года на всей планете 20 марта отмечают День счастья. ООН установила этот праздник, чтобы напомнить всем о том, что главной целью жизни является достижение счастья. А для счастья необходимо, чтобы все были здоровы и сыты, чтобы не было войн и никто остро не нуждался в деньгах.

Какие еще праздники отмечают в мире 20 марта

  • Международный день астрологии
  • Международный день без мяса
  • Вceмиpный дeнь лягушки
  • День французского языка в ООН

Какой церковный праздник сегодня

День памяти священномученика Василия, епископа Херсонского

По преданию, епископ Василий жил в Херсонесе в IV веке и еще до принятия христианства пытался обратить язычников в истинную веру. Однако те противились этому, поэтому избили епископа и выгнали из города. Он поселился в пещере, где молился, прося исцелить заблудшие души и дать им сил принять единого Бога.

В это время сын одного знатного жителя Херсонеса не пережил болезнь. Однако вскоре он явился своему отцу во сне и сказал, что некий святой Василий может вернуть его к жизни усердными молитвами. Отшельника срочно разыскали, он помолился над святой водой, затем окропил тело и воскресил его.

Фото: Wikimedia

День иконы Богородицы «Сподручница грешных»

Об иконе Богородицы «Сподручница грешных» заговорили в XIX веке. До этого она стояла, забытая, в часовне монастыря в Орловской губернии. Но в 1843 году жителям стало сниться, что икона творит чудеса. Вскоре по просьбе прихожан ее принесли в церковь и установили на самое почетное место.

Верующие начали со всех уголков губернии стекаться к Богородице, моля ее о здоровье и исцелении физических и душевных болезней. Первым излечившимся, по преданию, стал мальчик, мать которого несколько дней усердно молилась перед этой иконой.

Какие еще церковные праздники отмечают 20 марта

  • День памяти священномученика Николая Розова
  • День памяти преподобного Емилиана Италийского

Приметы на 20 марта

  • Если в этот день капель сильная — ждать богатого урожая.
  • Если птицы начинают прилетать — год будет богатым на плоды и ягоды.
  • Если ласточки начали вить гнездо под крышей — в этот дом придет счастье.
  • Если упавший с крыши снег разбил окно — ждать беды.

Кто родился 20 марта

Фото: Михаил Озерский / РИА Новости

Святослав Рихтер

Известный советский пианист Святослав Рихтер появился на свет 20 марта 1915 года в Житомире. Вскоре семья переехала в Одессу, где Святослав серьезно занялся музыкой — пошел по стопам родителей-музыкантов. Первый концерт Рихтер сыграл в 19 лет.

Пианист прославился во время Великой Отечественной войны, много играя в блокадном Ленинграде и за его пределами. А в 1960-е уехал на гастроли в США — в те времена это считалось небывалым событием. Святослав Рихтер первым среди граждан СССР получил музыкальную премию «Грэмми».

Екатерина Стриженова

20 марта 1968 года родилась Екатерина Стриженова — российская телеведущая и актриса. С раннего детства занималась танцами, поэтому уже с пяти лет знала изнутри, что такое телевидение, и как проходит съемочный процесс.

Актерский дебют Екатерины Стриженовой произошел в фильме «Лидер», тогда ей было 16 лет. На съемках будущая звезда познакомилась с мужем, с которым они женаты до сих пор. Сейчас Стриженова имеет за плечами десятки театральных и киноролей, а также несколько телепередач, в которых была ведущей.

Кто еще родился 20 марта

  • Честер Беннингтон (1976-2017) — солист группы Linkin Park
  • Арсений Попов (41 год) — актер шоу «Импровизаторы»
  • Генрих Ибсен (1828-1906) — норвежский поэт и публицист
  • Александр Городницкий (91 год) — российский и советский ученый-геофизик, поэт, один из основоположников авторской песни в России
  • Александр Морозов (76 лет) — советский и российский певец, композитор
  • Дэвид Тьюлис (61 год) — английский актер, исполнитель роль Римуса Люпина в фильмах о Гарри Поттере

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Керсипова
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