Россия подарила африканской стране десятки тысяч тонн пшеницы

Посол РФ Красильников заявил о бесплатной передаче Зимбабве 25 тыс. тонн пшеницы

Зимбабве получила обещанную Россией безвозмездную помощь в виде 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысяч тонн минеральных удобрений. Об этом на церемонии передачи грузов в присутствии президента Эммерсона Мнангагвы заявил посол Николай Красильников, передает РИА Новости.

По его словам, в июле прошлого года президент России Владимир Путин объявил, что страна подарит ряду африканских стран десятки тысяч тонн зерна, и это обещание выполнено.

«Это было сделано для того, чтобы способствовать дальнейшему устойчивому социально-экономическому развитию Зимбабве в рамках программы Vision 2030», — подчеркнул Красильников, добавив, что Россия взяла на себя обязательство и в дальнейшем оказывать помощь нуждающимся в ней государствам и регионам.

Для поставок удобрений агентство ООН зафрахтовало судно, которое вывезло груз из Европы в Мозамбик, откуда его на автотранспорте привезли в Зимбабве. Расходы на морскую перевозку и остальной логистике покрыл производитель удобрений «Уралхим». В общей сложности компания передала Африке уже 134 тысячи тонн удобрений.

Год назад спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва заявил о желании республики начать прямые закупки российской нефти. Он признал, что из-за санкций провести оплату в долларах не получится, и предложил в качестве альтернативы зимбабвийские доллары.