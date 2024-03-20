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16:13, 20 марта 2024Силовые структуры

Двух сотрудников российского ЛГБТ-бара отправили в СИЗО

В Оренбурге двух сотрудников ЛГБТ-бара арестовали по делу об экстремизме

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центральный районный суд Оренбурга арестовал арт-директора и администратора ЛГБТ-бара (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено) Pose по делу об организации экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Обвиняемых отправили в СИЗО до 18 мая.

По данным следствия, которые приводит ТАСС, в обязанности администратора бара входил подбор персонала, контроль за качеством обслуживания гостей, а также утверждение программы выступлений и мероприятий, которые пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения. Второй сотрудник бара подбирал травести-артистов, проводил с ними собрания, пропагандировал среди посетителей и в мобильном приложении нетрадиционные сексуальные отношения.

18 марта о возбуждении уголовного дела сообщила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она отметила, что это первое в России подобное дело после решения Верховного суда о признании ЛГБТ экстремистским движением.

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      Илона Палей
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