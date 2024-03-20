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15:26, 20 марта 2024Ценности

Джо Байден случайно стал модной иконой благодаря новой обуви

Джо Байдена прозвали модной иконой благодаря популярным у звезд кроссовкам Hoka

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден появился на публике в новой обуви и случайно стал модной иконой. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

81-летний политик вышел в свет в кроссовках, которые пользуются популярностью среди знаменитостей. В числе именитых личностей, которые также носили упомянутую обувь, оказались поп-исполнитель Гарри Стайлс, сестра герцогини Кейт Миддлтон Пиппа, актриса Риз Уизерспун и другие звезды A-листа. Благодаря этому Байдена и прозвали иконой в сети.

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Речь идет о кроссовках модели Transport, которые разрабатывались спортивным брендом Hoka для максимальной устойчивости во время длительной ходьбы. Стоимость такой модели кроссовок составляет 17,9 тысячи рублей.

В октябре 2023 года Джо Байден в очередной раз споткнулся на лестнице, когда пытался подняться на сцену во время выступления в штате Филадельфия. До этого глава государства потерял равновесие, спускаясь по трапу самолета в Детройте.

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      Карина Черных
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