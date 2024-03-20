Лидер батальона наемников Гедотак: в ВСУ воюют 100 румын и молдаван

Лидер группы наемников Romanian Battlegroup Getica с позывным Гетодак сообщил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) сражаются около 50 румын и столько же молдаван. Его слова передает румынская газета Ziarul de Iasi.

«На данный момент в ВСУ зачислено не более 50 румын и почти столько же молдаван. Не все из них находятся на переднем крае», — сообщил Гетодак.

Также наемник добавил, что одна часть румын находится в батальоне Getica, другая значимая часть — в различных батальонах международного Легиона обороны Украины.

Ранее разведка Украины признала, что в украинских войсках воюет международный легион, состоящий из наемников из 50 стран. ГУР также добавило, что наемники из легиона воюют на донецком, харьковском и запорожском направлениях.