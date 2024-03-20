Готовившего теракты на железной дороге российского школьника отдали под суд

СК отдал под суд школьника за планы терактов на жд и в исламских центрах Липецка

В Липецкой области завершено расследование уголовного дела 15-летнего школьника, готовившего теракты на железной дороге и в религиозных центрах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, подросток, придерживающийся националистических взглядов, в августе 2023 года списался в мессенджера с иностранным куратором из недружественной страны, который пообещал ему вознаграждение за совершение терактов в Липецке. Школьник выбрал для поджогов релейные шкафы на железной дороге и исламские центры, приобрел компоненты для изготовления воспламеняющегося вещества.

Его планы сорвали сотрудники ФСБ и с санкции суда отправили под домашний арест. Подростку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

19 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о теракте путем поджога релейного шкафа на железнодорожной станции Лахта, в котором обвиняются двое подростков. Они собирались поджечь локомотив, но не обнаружили его. Тогда несовершеннолетние кинули бутылки с горящей жидкостью в релейный шкаф, сняли пожар на видео и отправили запись куратору в качестве отчета о выполненном задании.