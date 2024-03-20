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06:26, 21 марта 2024Экономика

Названы главные покупатели удобрений у России

Главные покупатели удобрений у России — Бразилия, Индия и США

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Главными покупателями удобрений у России в 2023 году стали Бразилия, Индия и США, подсчитало РИА Новости на основании данных платформы ООН Comtrade и открытой статистики.

На эти страны пришлось около 60 процентов всего экспорта удобрений из России — около 18,5 миллиона тонн.

Бразилия нарастила поставки, купив 9,4 миллиона тонн почти на четыре миллиарда долларов. В 2022 году бразильцы купили восемь миллионов тонн удобрений. Индия и США также нарастили закупки в России — до 4,8 и 4,3 миллиона тонн соответственно. Индийцы и американцы заплатили российской стороне 2,2 миллиарда и 1,6 миллиарда долларов соответственно.

Замкнули пятерку Китай (2,1 миллиона тонн за 892 миллиона долларов) и Индонезия (1,1 миллиона тонн за 481 миллион долларов).

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      Марина Совина
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