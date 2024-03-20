Нетаньяху выступит перед оппозицией в США после упреков со стороны демократов

Bloomberg: Нетаньяху выступит перед оппозицией в США из-за критики демократами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит перед республиканцами в Конгрессе США из-за критики со стороны демократов за действия в Газе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Таким образом республиканцы отреагировали на недавнее выступление лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера, призвавшего Нетаньяху подать в отставку и назначить новые выборы. Несмотря на то что его речь получила поддержку президента США Джо Байдена, оппозиция негативно отреагировала на нее и пригласила премьера Израиля.

«Давайте проясним: Израиль — это демократия. Он делает свой собственный выбор относительно того, кого они хотят возглавить. Ему [Израилю] не нужно вмешательств от сенатора из Нью-Йорка», — заявил сенатор-республиканец Джона Баррассо, инициировавший выступление Нетаньяху.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что евреи, голосующие за демократов, «ненавидят Израиль и свою религию» и их поведение является кощунственным. Слова бизнесмена были связаны с речью Шумера и критикой политики Нетаньяху.