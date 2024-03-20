Россиянин ограбил врача в клинике для похода в ресторан с возлюбленной

В клинике Москвы мужчина ограбил врача, чтобы сводить девушку в ресторан

В клинике Москвы мужчина ограбил хирурга на 30 тысяч рублей, часть из этой суммы он планировал потратить на поход в ресторан с возлюбленной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 19 марта на прием к врачу пришла молодая пара. Девушка рассказала, что получила травму лица и хочет устранить последствия. Хирург посоветовал пациентке инъекции препарата, физиотерапию и противорубцовый крем. После оплаты консультации девушка и молодой человек ушли, однако через 15 минут вернулись недовольные — лекарство якобы не помогло.

Молодой человек попросил возлюбленную выйти из кабинета, а сам, оставшись с врачом, достал нож и стал требовать вернуть потраченные 20 тысяч рублей на препарат и еще десять тысяч в качестве компенсации. На эти деньги клиент решил сводить девушку в ресторан. Хирург отдал деньги, а когда пара ушла, обратился в полицию. Молодого человека ищут.