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19:18, 20 марта 2024Силовые структуры

Россиянин ограбил врача в клинике для похода в ресторан с возлюбленной

В клинике Москвы мужчина ограбил врача, чтобы сводить девушку в ресторан

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В клинике Москвы мужчина ограбил хирурга на 30 тысяч рублей, часть из этой суммы он планировал потратить на поход в ресторан с возлюбленной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 19 марта на прием к врачу пришла молодая пара. Девушка рассказала, что получила травму лица и хочет устранить последствия. Хирург посоветовал пациентке инъекции препарата, физиотерапию и противорубцовый крем. После оплаты консультации девушка и молодой человек ушли, однако через 15 минут вернулись недовольные — лекарство якобы не помогло.

Молодой человек попросил возлюбленную выйти из кабинета, а сам, оставшись с врачом, достал нож и стал требовать вернуть потраченные 20 тысяч рублей на препарат и еще десять тысяч в качестве компенсации. На эти деньги клиент решил сводить девушку в ресторан. Хирург отдал деньги, а когда пара ушла, обратился в полицию. Молодого человека ищут.

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      Илона Палей
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