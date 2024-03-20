Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 20 марта 2024Путешествия

Россиянка описала женщин Милана фразой «сохранили вневременную элегантность»

Фото: WorldWide / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша побывала в Милане и рассказала о том, как одеваются люди в модной столице Италии. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что больше всего ей бросались в глаза итальянские пожилые женщины. «Мне кажется они сохранили какую-то вневременную элегантность, которой, к сожалению, современной моде не всегда хватает», — пояснила россиянка.

Мужчины же, по ее словам, были одеты по-разному. «Кто — по-деловому, кто — совсем обычно. В этот раз увидела мало стильно одетых мужчин в городе», — такими фразами описала жителей Милана блогерша.

Материалы по теме:
«Побуду разрушителем легенд» Россиянка пожила в Италии, но вернулась в Москву. Почему она не захотела там остаться?
«Побуду разрушителем легенд»Россиянка пожила в Италии, но вернулась в Москву. Почему она не захотела там остаться?
30 мая 2022
Роскошный курорт в Италии манит мировых звезд. В чем его феномен и как живет место, где знаменитости на каждом шагу?
Роскошный курорт в Италии манит мировых звезд.В чем его феномен и как живет место, где знаменитости на каждом шагу?
31 октября 2023

Молодые женщины, в отличие от мужчин, любят выделяться из общей массы какими-нибудь яркими вещами или сочетать несовместимые, на первый взгляд, предметы гардероба, добавила путешественница.

«В центре количество стильных людей в разы больше, чем где-нибудь на окраине города. Хотя я бы не сказала, что контраст сразу же заметен. Однозначно видно, что одеваются люди более продуманно, чем, скажем, в Венеции. Соответствуют статусу города, так сказать», — рассказала автор отзыва.

Ранее эта же тревел-блогерша поговорила со знакомым итальянцем, который несколько лет работал в брендовом магазине Милана. Иностранец признался, что внешний вид клиентов из России его удивлял: по его словам, они всегда были «при полном параде».

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Румынские наемники заявили об участии в атаках на российское приграничье. Чем занимается Romanian Battlegroup Getica?

      Расчистку завалов на руднике в Приамурье приостановили для откачки воды

      Мужчины обсудили самые необычные места для занятий сексом

      Российский военнослужащий уклонился от службы и получил шесть лет колонии

      Врачи назвали три защищающих от рака продукта

      Названы возможные покупатели активов Danone в России

      Российский военный рассказал об особой технике уничтожения танков Abrams

      Названа возможная цель сбитых в Саратовской области беспилотников

      Аферисты заставили россиянку поджечь административное здание для возврата денег

      Пушков поговоркой оценил решение Франции по украинскому зерну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше