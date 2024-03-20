Россиянка описала женщин Милана фразой «сохранили вневременную элегантность»

Российская тревел-блогерша побывала в Милане и рассказала о том, как одеваются люди в модной столице Италии. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что больше всего ей бросались в глаза итальянские пожилые женщины. «Мне кажется они сохранили какую-то вневременную элегантность, которой, к сожалению, современной моде не всегда хватает», — пояснила россиянка.

Мужчины же, по ее словам, были одеты по-разному. «Кто — по-деловому, кто — совсем обычно. В этот раз увидела мало стильно одетых мужчин в городе», — такими фразами описала жителей Милана блогерша.

Молодые женщины, в отличие от мужчин, любят выделяться из общей массы какими-нибудь яркими вещами или сочетать несовместимые, на первый взгляд, предметы гардероба, добавила путешественница.

«В центре количество стильных людей в разы больше, чем где-нибудь на окраине города. Хотя я бы не сказала, что контраст сразу же заметен. Однозначно видно, что одеваются люди более продуманно, чем, скажем, в Венеции. Соответствуют статусу города, так сказать», — рассказала автор отзыва.

Ранее эта же тревел-блогерша поговорила со знакомым итальянцем, который несколько лет работал в брендовом магазине Милана. Иностранец признался, что внешний вид клиентов из России его удивлял: по его словам, они всегда были «при полном параде».