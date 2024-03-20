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05:16, 20 марта 2024Мир

Стала известна стоимость 17-ти самолетов F/A-18 для ВМС США

Пентагон: США заказали 17 самолетов F/A-18 за 1,1 миллиарда долларов

Фото: Globallookpress.com

Стоимость 17-ти самолетов F/A-18 для военно-морских сил (ВМС) США стала известна. Компания Boeing заказала воздушные средства на 1,1 миллиард долларов, такая информация появилась на сайте Пентагона.

Этот заказ включает 12 F/A-18F и пять F/A-18E.

Прежде минобороны США одобрило серийное производство истребителя пятого поколения F-35 Lightning II после пятилетней задержки. Новейший истребитель был официально сертифицирован для несения ядерного оружия.

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      Марина Совина
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