Злоумышленница раздела догола связанную женщину и заперла ее в чемодане

В Австралии злоумышленница заперла связанную обнаженную женщину в чемодане

В Австралии вынесен приговор злоумышленнице, которая избила, раздела и связала женщину, а затем заперла ее в чемодане. Об этом сообщает Gold Coast Bulletin.

Инцидент произошел 16 августа 2020 года в австралийском городе Голд-Кост. Игрид Пидде, в прошлом сидевшая в тюрьме за перестрелку после сделки по продаже наркотиков, поссорилась с будущей жертвой (причины ссоры не уточняются). После словесной перепалки она затащила ее в дом, повалила на землю и около часа избивала вместе с другим жильцом.

После избиения Пидде надела на голову женщины пластиковый пакет с отверстием для дыхания, замотала скотчем ее глаза и рот и связала ей ноги. Затем она разрезала ее одежду и раздела догола. Заперев обнаженную женщину в чемодане, она убрала его в шкаф.

Когда женщина сумела приоткрыть изнутри молнию, на которую застегивался чемодан, Пигге обожгла ее палец паяльной лампой и пригрозила, что ударит ее ножом. Вскоре после этого она позволила пострадавшей уйти.

Пидде приговорили к лишению свободы на срок до 7,5 лет. В ожидании суда она провела за решеткой 700 дней. Это дает ей возможность для условно-досрочного освобождения в начале 2025 года.

Ранее сообщалось, что гражданин Франции пытался ввезти в Польшу жену, спрятав ее в чемодане. Польские пограничники сняли пару с поезда, идущего в Ниццу.