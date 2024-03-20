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16:52, 20 марта 2024Экономика

Украина конфисковала у собственника Николаевский глиноземный завод

Украина завершила конфискацию Николаевского глиноземного завода

Кадр: Skyward Cinematic Drone by Aleksandr Shevchenko / YouTube

На Украине завершился процесс национализации Николаевского глиноземного завода (НГЗ) — одного из крупнейших в Европе предприятий цветной металлургии, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

С июня 2022 года корпоративные права НГЗ находились под арестом, год спустя Госбюро расследований Украины сообщило о его национализации. Позднее украинский суд удовлетворил иск о передаче предприятия в государственную собственность в числе других активов, которые по данным властей связаны с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, писало РБК.

Учредителем завода, неработающего уже два года, теперь числится Фонд госимущества Украины. Решение об остановке работы, принятое вскоре после начала российской спецоперации на Украине, объяснили неизбежными логистическими и транспортными проблемами, информировал «Интерфакс».

В компании «Русал», основателем которой является Дерипаска, отмечали, что считают конфискацию Николаевского глиноземного завода незаконной и оставляют за собой право оспаривать это решение в международных судах.

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      Дмитрий Воронин
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