В порту Петербурга отказались от операций с одним веществом из-за дронов

«Ъ»: отгрузку селитры в Петербурге прекратят из-за атак беспилотников

Власти Петербурга поручили перенести отгрузку взрывоопасной селитры за пределы города в связи с возможными атаками беспилотников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В связи с угрозами атак Большой порт Санкт-Петербурга (БПСПб) еще в феврале прекратил операции со взрывоопасным веществом. Предполагается, что отгрузку селитры перенесут в Усть-Лугу, но для этого предстоит модернизировать портовую инфраструктуру.

Объемы перевалки селитры в петербургском порту составляет около трех миллионов тонн ежегодно.

Как пишет «Коммерсантъ», инициатором запрета операций с селитрой выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который «опасается возможной диверсии с разрушительными для города последствиями».

Беспилотники впервые атаковали Петербург и Ленинградскую область в середине января. После налеты дронов начали происходить регулярно.