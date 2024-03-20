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05:08, 21 марта 2024Экономика

В порту Петербурга отказались от операций с одним веществом из-за дронов

«Ъ»: отгрузку селитры в Петербурге прекратят из-за атак беспилотников

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Власти Петербурга поручили перенести отгрузку взрывоопасной селитры за пределы города в связи с возможными атаками беспилотников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В связи с угрозами атак Большой порт Санкт-Петербурга (БПСПб) еще в феврале прекратил операции со взрывоопасным веществом. Предполагается, что отгрузку селитры перенесут в Усть-Лугу, но для этого предстоит модернизировать портовую инфраструктуру.

Объемы перевалки селитры в петербургском порту составляет около трех миллионов тонн ежегодно.

Как пишет «Коммерсантъ», инициатором запрета операций с селитрой выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который «опасается возможной диверсии с разрушительными для города последствиями».

Беспилотники впервые атаковали Петербург и Ленинградскую область в середине января. После налеты дронов начали происходить регулярно.

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      Марина Совина
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