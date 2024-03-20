В России раскритиковали «метод Шпилькина» при подсчете голосов избирателей

Эксперты раскритиковали «метод Шпилькина» при подсчете голосов избирателей

Эксперты раскритиковали «метод Шпилькина», на который ссылаются журналисты, говоря о фальсификации выборов президента России.

В материале «Новой газеты Европа» (признана в РФ нежелательной организацией), который цитируют западные СМИ, говорится, что президент России Владимир Путин получил не менее 31,6 миллиона голосов избирателей с помощью фальсификаций — около половины голосов за него были вброшены.

Газета ссылается на метод математика Сергея Шпилькина, который, как пишет издание, выявляет, сколько голосов было «добавлено» победителю за счет вброса бюллетеней и переписывания итоговых протоколов. Для этого сопоставляется распределение голосов за разных кандидатов с явкой на каждом отдельном участке. Если выборы прошли честно, распределение голосов за кандидата-лидера и других кандидатов должно быть идентично.

Доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Гаджимет Сафаралиев, комментируя в 2020 году «метод Шпилькина», заявил, что голосование — это живой процесс, данные в разных регионах существенно отличаются. По его словам, у людей разный менталитет, разные приоритеты, информации больше или меньше. «Одной формулой такой многофакторный процесс, как выборы, невозможно описать. Его метод — это не научная теория, это эквилибристика с цифрами», — подчеркнул он.

Президент Самарского государственного университета, доктор технических наук, академик РАН Виктор Сойфер заявил, что «попытка Шпилькина описать статистически, с помощью математических формул такой сложный процесс, как общенародное голосование, конечно, штука интересная», но возникает большой вопрос, насколько результаты будут достоверными. По его словам, это выглядит так, будет автор задался целью доказать заранее то, что сам предположил. Он также сослался на разнящиеся в разных регионах данные.

С критикой метода также выступал заведующий кафедрой философии и политологии РАНХиГС Андрей Дахин. Он отмечал, что теория лишена «убедительной научной аргументации». «Судя по теории Шпилькина, формулу нормальности автор выбирал произвольно. Почему сложилось такое впечатление, что один вариант пропорций выглядит для него “нормально”, а другие почему-то ненормально, это тайна черного ящика и конкретной экспертной головы», — говорил он.

Руководитель департамента математики факультета экономических наук, директор Международного центра анализа и выбора решений, ординарный профессор НИУ ВШЭ Фуад Алескеров отмечал, что утверждение о том, что доли голосов за лидера и остальных должны быть пропорциональны при любой явке, вызывает большие сомнения. «А именно можно себе представить такую ситуацию, когда один из кандидатов в программе предлагает какие-то дополнительные выгодные условия какому-то из регионов или даже нескольким регионам. Тогда понятно, что результаты голосования в этих регионах не будут соответствовать голосованиям в других», — заметил он.

Информация о том, что 31,6 миллиона голосов на выборах президента России были сфальсифицированы, не получила распространения среди российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».