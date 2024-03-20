Гранатометчик ВС РФ: ВСУ снизили активность артиллерии в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время снизили активность своей артиллерии в Запорожской области, заявил гранатометчик одного из подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ Сергей Котов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, украинские войска не так активно уже применяет артиллерию. «Скорее всего они отходят назад, там вот это укреплять, оборонительные [позиции], там же использовать, уже когда мы пойдем по этому направлению», — отметил он.

Ранее в городе Бердянске Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погибла член избирательной комиссии.

6 марта в Бердянске погибла еще одна член избирательной комиссии. Под авто женщины сработала заложенная бомба. Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Теракт»).