Директор «Моссад» обсудит с главой ЦРУ сделку с ХАМАС

Директор «Моссад» Барнеа обсудит с главой ЦРУ Бернсом сделку с ХАМАС 22 марта

Директор израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа обсудит с главой ЦРУ Уильямом Бернсом сделку с палестинским радикальным движением ХАМАС, в ходе переговоров которые состоятся в Дохе 22 марта. Об этом сообщается на сайте главы канцелярии премьер-министра Израиля.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху одобрил отправку израильской делегации во главе с главой "Моссад" в пятницу, 22 марта, в Катар для встреч с главой ЦРУ, премьер-министром Катара и главой разведки Египта с тем, чтобы способствовать освобождению [удерживаемых в секторе Газа] заложников», — отмечается в заявлении канцелярии.

Также подчеркивается, что освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, является главным приоритетом на переговорах.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент США Джо Байден провел с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху телефонный разговор. Предполагается, что это может свидетельствовать об улучшении отношений двух лидеров на фоне их публичной полемики из-за конфликта в секторе Газа.