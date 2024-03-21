В российском регионе закроют колонии из-за отъезда заключенных на СВО

Омбудсмен Денисов: в Красноярском крае из-за СВО закроют ряд колоний

В Красноярском крае из-за отъезда заключенных на специальную военную операцию (СВО) закроют ряд колоний. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека региона Марк Денисов, передает РБК.

По его словам, тюремное население региона в 2023 году «значительно сократилось» из-за того, что «многие воюют». Он считает тревожной эту тенденцию. Закрытие пенитенциарных учреждений с целью оптимизации в Арейском и Громадске негативно отразится на местных жителях и экономике региона. Для населенных пунктов колонии являются, по сути, градообразующими предприятиями, пояснил Денисов.

Омбудсмен указал, что СВО рано или поздно закончится — «все вернется на круги своя, ведь социальная структура общества не изменилась». Через пять лет в оставшихся колониях будет перелимит, что станет нарушением прав осужденных. И придется вновь открывать «втридорога» новые пенитенциарные учреждения в крае.

ФСИН планирует закрыть в Красноярском крае ИК-7, ИК-16, на согласовании находится проект приказа о ликвидации КП-10 (колония-поселение), участков колонии-поселения при ИК-31 и ИК-5, а также больницы при ИК-5.