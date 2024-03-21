Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
20:43, 21 марта 2024Экономика

Российские города вошли в рейтинг крупнейших мировых финансовых центров

GFCI: Москва вошла в рейтинг мировых финансовых центров

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Москва заняла 118-ю строчку в рейтинге крупнейших финансовых центров, Санкт-Петербург расположился на 120-м месте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).

Индекс мировых финансовых центров рассчитывают аналитики финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group. На его основе составляется список крупнейших городов. Впервые его опубликовали в 2007 году, с тех пор перечень обновляют раз в полгода.

Последний рейтинг был составлен на основе опроса почти 8,5 тысячи респондентов. По соседству с Москвой в списке оказались Баку и Буэнос-Айрес. Среди финансовых центров Восточной Европы и Средней Азии впереди всех оказалась Астана, занявшая 66-е место.

Лидирующие позиции в списке сохранил за собой Нью-Йорк со 764 баллами. Американский мегаполис занимает первое место в рейтинге с осени 2018 года. На второй строчке оказался Лондон — столица Великобритании в ходе опроса набрала 747 баллов, а тройку лидеров замкнул Сингапур (742 балла). В топ-5 крупнейших финансовых центров мира также вошли Гонконг и Сан-Франциско.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?

      Стало известно о поражении украинского завода ракетных деталей в Николаеве

      Названо основное предназначение умного кольца Samsung

      Названа самая популярная соцсеть в России

      Россиянин пойдет под суд за изнасилование знакомого в 1997 году

      В РФС назвали дату товарищеского матча с Белоруссией

      Глава Генштаба Франции подтвердил готовность пойти дальше поставок оружия ВСУ

      В ВСУ назвали способную привести Украину к проигрышу проблему

      Российские города вошли в рейтинг крупнейших мировых финансовых центров

      Ирина Шейк снялась в джунглях в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше