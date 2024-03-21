Российские города вошли в рейтинг крупнейших мировых финансовых центров

GFCI: Москва вошла в рейтинг мировых финансовых центров

Москва заняла 118-ю строчку в рейтинге крупнейших финансовых центров, Санкт-Петербург расположился на 120-м месте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).

Индекс мировых финансовых центров рассчитывают аналитики финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group. На его основе составляется список крупнейших городов. Впервые его опубликовали в 2007 году, с тех пор перечень обновляют раз в полгода.

Последний рейтинг был составлен на основе опроса почти 8,5 тысячи респондентов. По соседству с Москвой в списке оказались Баку и Буэнос-Айрес. Среди финансовых центров Восточной Европы и Средней Азии впереди всех оказалась Астана, занявшая 66-е место.

Лидирующие позиции в списке сохранил за собой Нью-Йорк со 764 баллами. Американский мегаполис занимает первое место в рейтинге с осени 2018 года. На второй строчке оказался Лондон — столица Великобритании в ходе опроса набрала 747 баллов, а тройку лидеров замкнул Сингапур (742 балла). В топ-5 крупнейших финансовых центров мира также вошли Гонконг и Сан-Франциско.