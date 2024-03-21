Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:54, 21 марта 2024Бывший СССР

Премьер Эстонии назвала условие недопущения третьей мировой войны

Премьер Эстонии Каллас сочла поражение России условием недопущения мировой войны
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что для недопущения третьей мировой войны Россия не должна одержать победу на Украине. Об этом политик заявила в интервью La Vanguardia.

«Чтобы избежать третьей [мировой] войны, Россия не должна выиграть эту войну. Потому что, если Украина проиграет, если Россия расширит свою территорию , у нас возникнет очень серьезная проблема», — заявила политик.

Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину, Каллас заявила, что подобные решения в Эстонии принимает парламент.

Ранее Кая Каллас на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем предложила тратить часть ВВП Германии на Украину. Она добавила, что на встрече также обсуждалась необходимость увеличения инвестиций в оборону Европейского союза.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели удара достигнуты». Российские войска обстреляли «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ и базы наемников

      Глава столицы российского региона объявил об отставке

      В России поддержали полную отмену порога беспошлинной торговли

      Хуснуллин назвал необходимый размер ставки по ипотеке

      В Петербурге подростки заманили 11-летнего мальчика и избили до сотрясения мозга

      В Европе допустили отмену беспошлинного ввоза товаров с Украины

      Одна европейская страна объявила о победе над ростом цен

      Врач высказался о возможности спрогнозировать инфаркт

      Раскрыта стоимость встречи с Дмитрием Нагиевым

      Премьер Эстонии заявила о своем политическом суициде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше