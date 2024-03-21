Премьер Эстонии назвала условие недопущения третьей мировой войны

Премьер Эстонии Каллас сочла поражение России условием недопущения мировой войны

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что для недопущения третьей мировой войны Россия не должна одержать победу на Украине. Об этом политик заявила в интервью La Vanguardia.

«Чтобы избежать третьей [мировой] войны, Россия не должна выиграть эту войну. Потому что, если Украина проиграет, если Россия расширит свою территорию , у нас возникнет очень серьезная проблема», — заявила политик.

Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину, Каллас заявила, что подобные решения в Эстонии принимает парламент.

Ранее Кая Каллас на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем предложила тратить часть ВВП Германии на Украину. Она добавила, что на встрече также обсуждалась необходимость увеличения инвестиций в оборону Европейского союза.