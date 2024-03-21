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13:04, 21 марта 2024Россия

Путин пообещал использовать все идеи и предложения кандидатов в президенты

Путин: все идеи и предложения кандидатов в президенты будут использованы
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин пообещал использовать все идеи и предложения кандидатов на пост главы государства. Об этом он заявил во время обращения к гражданам по итогам выборов, которое опубликовано в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны», — сказал глава государства.

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Выборы президента России впервые в истории проходили в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Явка на них стала рекордной в новейшей истории и составила 77,44 процента. Всего на выборах проголосовали 87 113 127 человек.

За пост главы государства боролись Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, зампред Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

21 марта стало известно, что действующий глава государства Владимир Путин одержал победу на выборах. Он набрал 87,28 процента голосов.

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      Никита Абрамов
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