Путин выступил с обращением по итогам выборов президента России

Путин выступил с обращением к гражданам по итогам выборов президента России

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны по итогам прошедших в стране выборов. Видеозапись публикует Кремль в Telegram-канале.

Путин поблагодарил всех, кто принял участие в выборах президента, подчеркнув, что каждый голос россиян на выборах имел огромное значение. По его мнению, прошедшие в стране выборы показали, что Россия является одной большой и дружной семьей.

Президент также поблагодарил избирателей за доверие и поддержку и указал, что это для него важнее победы на выборах. Путин пообещал использовать все конструктивные предложения кандидатов и заявил, что сделает все, что от него зависит, для оправдания доверия избирателей.

Выборы в России прошли с 15 по 17 марта. По их результатам граждане в пятый раз избрали Путина главой государства. Согласно итоговым данным Центризбиркома, действующий глава государства набрал 87,28 процента голосов. Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ), третье — Владислав Даванков («Новые люди»), четвертое — Леонид Слуцкий (ЛДПР).