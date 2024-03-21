69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
16:57, 21 марта 202469-я параллель

Россиянин-должник сам пришел к судебным приставам и пообещал им преобразиться

В Мурманской области пьющий должник по алиментам преобразился ради дочери

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Задолжавший более 600 тысяч рублей по алиментам житель Мурманской области пришел к судебным приставам и рассказал им о своем желании изменить жизнь. Об этом на своем сайте сообщило региональное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как рассказали представители службы, приставы долго искали должника — им было известно, что россиянин не работал, злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни. Однако через год после начала поисков он сам явился в ФССП и объявил о готовности платить алименты. Мужчина объяснил, что ради дочери готов изменить жизнь — пройти лечение от алкоголизма, чтобы позже устроиться на работу.

«Лечение длилось целый год. (...) В результате он смог избавиться от вредной привычки, трудоустроился, стал выплачивать задолженность по алиментам. И самое главное — наладил отношения с дочерью», — рассказали в ФССП.

Ранее семейный психолог Наталья Наумова раскрыла секрет крепкой семьи и счастливого брака. Среди прочего она сообщила, что в начале отношений важно поговорить о том, как в семье будет распределяться бюджет и кто будет нести за это ответственность.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Пуск «Союз МС-25» к МКС отменили

      Под Москвой 15-летняя школьница спасла всю семью во время пожара

      В Грузии отреагировали на обвинения в помощи России в обходе санкций

      Назван неожиданный продукт для укрепления иммунитета

      В Киеве из-за взрыва поврежден склад крупнейшего украинского интернет-магазина

      Самолет с россиянами дважды подряд менял курс из-за больных пассажиров

      В Норвегии пожаловались на летающую туалетную бумагу натовских военных

      Одна категория россиян оказалась готова потратить на жилье горы денег

      Названа причина отмены пуска российского «Союз МС-25»

      ВС России ликвидировали командира «Нормандской бригады»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше