Россиянин-должник сам пришел к судебным приставам и пообещал им преобразиться

В Мурманской области пьющий должник по алиментам преобразился ради дочери

Задолжавший более 600 тысяч рублей по алиментам житель Мурманской области пришел к судебным приставам и рассказал им о своем желании изменить жизнь. Об этом на своем сайте сообщило региональное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как рассказали представители службы, приставы долго искали должника — им было известно, что россиянин не работал, злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни. Однако через год после начала поисков он сам явился в ФССП и объявил о готовности платить алименты. Мужчина объяснил, что ради дочери готов изменить жизнь — пройти лечение от алкоголизма, чтобы позже устроиться на работу.

«Лечение длилось целый год. (...) В результате он смог избавиться от вредной привычки, трудоустроился, стал выплачивать задолженность по алиментам. И самое главное — наладил отношения с дочерью», — рассказали в ФССП.

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