Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:54, 21 марта 2024Силовые структуры

Шантажируемый аферистами россиянин ограбил автозаправку и попал на видео

В Подмосковье бывший сотрудник АЗС ограбил заправку по заданию аферистов

В Подмосковном Чехове полицейские задержали 47-летнего мужчину за разбойное нападение и ограбление кассы автозаправочной станции (АЗС). Происходящее попало на камеру наружного видеонаблюдения, а также показания задержанного сняли правоохранители. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На записи видно, как мужчина в темно-зеленой балаклаве из-за прилавка выбрасывает горящую петарду в торговый зал, угрожает пистолетом кассиру, заставляет ее открыть кассу и забирает все наличные деньги. Далее задержанный рассказывает, почему совершил нападение на АЗС.

По его словам, раньше мужчина работал на этой автозаправке. Накануне ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками спецслужбы. Звонившие сказали, что на его имя был оформлен крупный кредит, и для того, чтобы его погасить, мужчина должен ограбить автозаправочную станцию. Помимо этого он должен предоставить доказательства, поэтому ему необходимо транслировать происходящее в прямом эфире в одном из мессенджеров. Поэтому он примотал к себе мобильный телефон скотчем.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Он заключен под стражу. При досмотре у фигуранта изъяли пневматический пистолет, похищенные из кассы 85 тысяч рублей, балаклаву, наушники и телефон.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели удара достигнуты». Российские войска обстреляли «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ и базы наемников

      Нидерланды выступили против выпуска облигаций для расходов на оборону ЕС

      Россиянам раскрыли способы не переплачивать за электричество на даче

      Почти три десятка туристов пострадали в аварии с автобусом в Таиланде

      Поставки сельхозпродукции из России в Китай взлетели

      Конгресс США намерен обязать правительство отчитаться о целях по Украине

      Участник налета на инкассаторов с 300 миллионами рублей попался в Москве

      Россиянкам раскрыли удачные сочетания с самым модным цветом года

      Российского военного приговорили к восьми годам колонии за неявку в часть

      Стало известно об обещании хуситов не наносить удары по судам России и Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше