Шантажируемый аферистами россиянин ограбил автозаправку и попал на видео

В Подмосковье бывший сотрудник АЗС ограбил заправку по заданию аферистов

В Подмосковном Чехове полицейские задержали 47-летнего мужчину за разбойное нападение и ограбление кассы автозаправочной станции (АЗС). Происходящее попало на камеру наружного видеонаблюдения, а также показания задержанного сняли правоохранители. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На записи видно, как мужчина в темно-зеленой балаклаве из-за прилавка выбрасывает горящую петарду в торговый зал, угрожает пистолетом кассиру, заставляет ее открыть кассу и забирает все наличные деньги. Далее задержанный рассказывает, почему совершил нападение на АЗС.

По его словам, раньше мужчина работал на этой автозаправке. Накануне ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками спецслужбы. Звонившие сказали, что на его имя был оформлен крупный кредит, и для того, чтобы его погасить, мужчина должен ограбить автозаправочную станцию. Помимо этого он должен предоставить доказательства, поэтому ему необходимо транслировать происходящее в прямом эфире в одном из мессенджеров. Поэтому он примотал к себе мобильный телефон скотчем.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Он заключен под стражу. При досмотре у фигуранта изъяли пневматический пистолет, похищенные из кассы 85 тысяч рублей, балаклаву, наушники и телефон.

