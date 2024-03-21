Стали известны названия двух новых станций метро Москвы

Собянин: в Москве появятся станции метро «Достоевская» и «ЗИЛ»

На Кольцевой линии метро Москвы появится станция «Достоевская», а на Троицкой — «ЗИЛ». Названия двух новых пересадочных пунктов раскрыл мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Станция «ЗИЛ» расположена рядом с пересечением проспекта Лихачева и улицы Лисицкого — с нее можно будет пересесть на одноименные станции МЦК и будущей Бирюлевской линии метро. «На сегодняшний день станция готова больше чем наполовину. С ее открытием улучшится транспортное обслуживание 105 тысяч жителей Даниловского района», — заявил Собянин.

«Достоевская» Кольцевой линии будет находиться вдоль улицы Дурова, между Делегатской улицей и Олимпийским проспектом. С нее можно будет пересесть на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии метро. «Сейчас ведется проектирование будущей станции. С ее открытием новые маршруты смогут выбирать свыше 200 тысяч жителей районов Мещанский, Тверской и Марьина Роща», — пояснил Собянин.

Ранее мэр Москвы открыл после реконструкции транспортную развязку на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) с улицей Верхние Поля. За счет этого улучшилась транспортная доступность районов Капотня, Люблино, Марьино, а также подмосковных городов Дзержинский и Котельники.