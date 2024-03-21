Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:01, 21 марта 2024Путешествия

Стюардесс в Великобритании лишили работы из-за короткого ролика в соцсетях

Daily Mail: стюардесс British Airways уволили из-за расистского ролика в TikTok

Стюардессы из Великобритании сняли расистский ролик и лишились работы. Подробностями поделилось издание Daily Mail.

Холли Уолтон и Лорен Брэй уволили из авиакомпании British Airways после того, как короткое видео появилось в соцсети TikTok. На записи Уолтон высмеивает азиатов, делая гримасы и имитируя китайский акцент. Известно, что женщины сняли клип в роскошном отеле на острове Антигуа в перерыве между рейсами.

Позже подруга Брэй сообщила журналистам, что женщины подали апелляцию в профсоюз. Они заявили, что видео опубликовал кто-то из их коллег ради мести. По словам источника, Брэй проработала в авиации шесть лет, а Уолтон — десять.

«Если бы они были расистками, то не служили бы так долго, не так ли?» — заявила подруга бортпроводницы, добавив, что ролик опубликовали с фейкового аккаунта, а снят он был еще несколько лет назад.

По мнению источника, British Airways поступила опрометчиво, сразу уволив женщин, а не отстранив их на время расследования. «Они думали, что это выставит их в выгодном свете в данных обстоятельствах», — пояснила она.

Уточняется, что после увольнения Уолтон и Брэй решили уйти из авиации и искать работу в другой сфере.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Пуск корабля «Союз МС-25» к МКС отменили. Что произошло и когда состоится следующий запуск?

      Полковник рассказал о способной стать концом пехоты ВСУ российской бомбе

      Названа самая популярная соцсеть в России

      Участников группы АВВА наградили рыцарскими орденами

      Россиянин не поделил дорогу с женщиной-водителем и выстрелил в нее из пистолета

      Похищена засекреченная информация о лечении «исчезнувшей» Кейт Миддлтон

      В Эстонии заявили о пренебрежении НАТО к Восточной Европе

      Стюардесс в Великобритании лишили работы из-за короткого ролика в соцсетях

      Орбан поздравил Путина с победой на выборах

      Жители Молдавии не захотели присоединяться к Румынии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше