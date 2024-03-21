Стюардесс в Великобритании лишили работы из-за короткого ролика в соцсетях

Daily Mail: стюардесс British Airways уволили из-за расистского ролика в TikTok

Стюардессы из Великобритании сняли расистский ролик и лишились работы. Подробностями поделилось издание Daily Mail.

Холли Уолтон и Лорен Брэй уволили из авиакомпании British Airways после того, как короткое видео появилось в соцсети TikTok. На записи Уолтон высмеивает азиатов, делая гримасы и имитируя китайский акцент. Известно, что женщины сняли клип в роскошном отеле на острове Антигуа в перерыве между рейсами.

Позже подруга Брэй сообщила журналистам, что женщины подали апелляцию в профсоюз. Они заявили, что видео опубликовал кто-то из их коллег ради мести. По словам источника, Брэй проработала в авиации шесть лет, а Уолтон — десять.

«Если бы они были расистками, то не служили бы так долго, не так ли?» — заявила подруга бортпроводницы, добавив, что ролик опубликовали с фейкового аккаунта, а снят он был еще несколько лет назад.

По мнению источника, British Airways поступила опрометчиво, сразу уволив женщин, а не отстранив их на время расследования. «Они думали, что это выставит их в выгодном свете в данных обстоятельствах», — пояснила она.

Уточняется, что после увольнения Уолтон и Брэй решили уйти из авиации и искать работу в другой сфере.