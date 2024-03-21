Обнаружена редкая система из двух звезд

arXiv: обнаружена редкая затменная двойная система

Международная группа ученых сообщила об обнаружении редкой затменной двойной системы. Об открытии сообщается на сервере препринтов arXiv.

Рентгеновские двойные системы состоят из обычной звезды или белого карлика, масса которого аккрецируется компактной нейтронной звездой или черной дырой. В зависимости от массы звезды-компаньона астрономы разделяют их на рентгеновские двойные системы малой массы (LMXB) и рентгеновские двойные системы большой массы (HMXB).

Be/рентгеновские двойные системы (BeXRB) являются самой крупной подгруппой HMXB. Эти системы состоят из нейтронных звезд и Ве-звезд — очень горячих звезд спектрального класса B (бело-голубые), а их спектр имеет эмиссионные линии атомов водорода. Большинство этих систем демонстрируют постоянное слабое рентгеновское излучение, однако иногда происходят вспышки, продолжающиеся несколько недель.

Исследователи обнаружили новый BeXRB, получивший обозначение Swift J010902.6-723710. Рентгеновская вспышка была замечена 10 октября 2023 года, что позволило идентифицировать объект. Астрономы проанализировали кривую блеска как ультрафиолетового, так и инфракрасного излучения, и обнаружили отчетливые особенности, похожие на затмения, которые проявляются каждые 60,623 дня. Предполагается, что этот период является орбитальным периодом системы.

Ученые также подтвердили наличие большого аккреционного диска, окружающего нейтронную звезду Swift J010902.6-723710, с радиусом примерно 3,3 солнечных радиуса.