У порноактера «раздулся» пенис из-за травмы на съемках

Порноактер из Австралии был госпитализирован из-за травмы пениса на съемках. Об этом пишет Daily Mail.

35-летняя исполнитель Адам Маникис, также известный под псевдонимом The Apollo Show, пережил неприятный инцидент во время съемок сцены с партнершей. Ему показалось, что он просто ушиб член, после чего на нем остался небольшой синяк. Однако на следующий день из-за травмы начался сильный отек.

«Когда это только произошло, было не так уж и больно. Я подумал, что просто поставил синяк или вроде того. Но на следующее утро он раздулся, как банка "Колы". Он был таким опухшим, что я пришел в ужас», — рассказал Маникис.

Врачи объяснили актеру, что причина отека в кровоизлиянии: из-за травмы в тканях пениса образовался крупный сгусток крови. Мужчине посоветовали воздерживаться от сексуальной активности на протяжении 30 дней. Маникис решил провести их максимально продуктивно: начал тренироваться и вести блог о своем восстановлении, который назвал «Вялые 30 дней».

По словам Маникиса, после 18 дней отдыха от секса его член почти вернулся в норму. Кроме того, мужчина был удивлен тем, что из-за воздержания стал куда энергичнее и успевает переделывать кучу дел. Единственным минусом актер назвал постоянно растущее сексуальное желание, которое не может удовлетворить.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина потерял сознание после того, как попытался увеличить пенис при помощи стальных колец. Когда его привезли в больницу, половой член опух так сильно, что медикам пришлось вызвать спасателей, чтобы срезать кольца.