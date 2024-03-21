Украина выпустила по российскому региону 10 снарядов РСЗО Vampire

МО РФ: ПВО уничтожила в небе над Белгородской областью 10 снарядов РСЗО Vampire

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила в небе над Белгородской областью 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire, которые по региону выпустили Вооруженные силами Украины. Об этом сообщили в Минобороны России, заявление приводится в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным российских военных, система ПВО сработала около восьми утра по московскому времени.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — объявили в оборонном ведомстве,

Украина регулярно пытается обстреливать Белгородскую область — от ударов сильно пострадал город Грайворон. Как ранее рассказали «Ленте.ру» местные жители, в городе работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы.

Жители сообщают, что в городе много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.