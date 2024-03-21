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17:33, 21 марта 2024Бывший СССР

В Киеве из-за взрыва поврежден склад крупнейшего украинского интернет-магазина

Склад крупнейшего украинского интернет-магазина «Rozetka» пострадал из-за взрыва

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region / Reuters

На Украине из-за взрыва поврежден киевский склад крупнейшего интернет-магазина «Rozetka». Об этом в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщил основатель сети Владислав Чечеткин.

«На фото — наш склад, вернее то, что от него осталось. Пострадало здание, пострадали наши машины, которые взрывной волной перевернуло вверх дном, пострадали товары», — заявил бизнесмен.

Он добавил, что сотрудники склада в результате инцидента не пострадали.

Ранее стало известно о повреждении в результате взрыва производства в Харькове. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в настоящий момент продолжается ликвидация последствий взрывов.

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      Глеб Палехов
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