В Киеве из-за взрыва поврежден склад крупнейшего украинского интернет-магазина

Склад крупнейшего украинского интернет-магазина «Rozetka» пострадал из-за взрыва

На Украине из-за взрыва поврежден киевский склад крупнейшего интернет-магазина «Rozetka». Об этом в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщил основатель сети Владислав Чечеткин.

«На фото — наш склад, вернее то, что от него осталось. Пострадало здание, пострадали наши машины, которые взрывной волной перевернуло вверх дном, пострадали товары», — заявил бизнесмен.

Он добавил, что сотрудники склада в результате инцидента не пострадали.

Ранее стало известно о повреждении в результате взрыва производства в Харькове. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в настоящий момент продолжается ликвидация последствий взрывов.