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11:56, 21 марта 2024Бывший СССР

В киевском музее Второй мировой войны решили демонтировать советские памятники

В музее истории Украины во Второй мировой войне демонтируют советские памятники

Фото: Dio Vinogradoff / Wikimedia

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне в Киеве решил провести «десоветизацию» памятников и демонтировать горельеф «Курская битва». Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба музея.

«Имеющееся выставочное пространство должно избавиться от советского нарратива, который десятки лет пропагандировал миф "Великой Отечественной войны". Начался процесс перестройки архитектуры выставочных площадей», — говорится в публикации.

По словам пресс-службы, первым «десоветизации» подвергнется горельеф «Курская битва». В музее считают, что объект скульптурного рельефа является «символом большевистской пропаганды в монументальном искусстве».

Ранее в украинской столице демонтировали мемориал «Героям Сталинграда».

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      Глеб Палехов
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