В Молдавии заявили о подписании безвиза почти со всеми странами СНГ

Даниел Водэ: Молдавия подписала соглашения о безвизе почти со всеми странами СНГ

Молдавия подписала двусторонние соглашения об отмене визового режима почти со всеми странами СНГ. Об этом в интервью телеканалу TV8 рассказал руководитель пресс-службы молдавского правительства Даниел Водэ.

Он уточнил, что действующего договора нет пока лишь с Таджикистаном и Киргизией, однако и с этими государствами ведется работа.

Ранее сообщалось, что Кишинев планирует денонсировать соглашение о безвизовом передвижении граждан государств СНГ. Воде пояснил, что двусторонние договоренности между странами о безвизе фактически дублируют тот документ, и в случае отмены соглашения интересы граждан не пострадают.