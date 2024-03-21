Проживающим в Снигиревке русским начали угрожать расправой

Барбашов: в Снигиревке потомки бандеровцев угрожают расправой русским

Русским, живущим в Снигиревке, угрожают повторением Волынской резни. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

Он рассказал, что недавно на городском рынке произошел конфликт, в ходе которого прозвучали слова: «Будем делать с вам то, что на Волыни». «Потомки бандеровцев не только не стыдятся того, что делали их деды, а задумываются над продолжением», — отметил Барбашов. По его словам, они намерены физически уничтожить всех русских, находящихся в Причерноморье.

Политик напомнил, что родственники членов Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России) после Великой Отечественной войны были переселены в пустующие поселки в Николаевской и Херсонской областях.