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12:40, 21 марта 2024Экономика

VK и 1C стали инвесторами банка «Точка»

Группа VK купила 25 % акций банка «Точка» за 11,6 млрд рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российская технологическая компания VK и фирма 1с купили банк для предпринимателей «Точка». Об этом сообщает пресс-служба банка.

В организации заявили, что ни у одного из акционеров нет контрольного пакета акций, операционный контроль над «Точкой» сохраняется у топ-менеджеров.

По данным VK, группа приобрела 25 процентов ценных бумаг АО «Точка» за 11,6 миллиарда рублей. В группе объясняют решение стать инвестором банка расширением портфеля продуктов и сервисов за счет синергии b2b-продуктов и финансовых инструментов организации.

В консорциум инвесторов помимо топ-менеджеров «Точки» вошла группа «Интеррос» Владимира Потанина. Летом 2023 года банк непрофильных активов «Траст» продал ему 90,01 процента акций «Точки» за 41,5 миллиарда рублей. Заявленная минимальная цена составляла 22,7 миллиарда рублей, в результате она выросла на 68 %, прокомментировал президент — председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.

Банк для предпринимателей «Точка» был основан в Екатеринбурге в 2015 году и первое время работал на базе банка «Открытие», который продал ценные бумаги организации зимой 2022 года.

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      Вячеслав Агапов
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