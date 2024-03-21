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05:48, 21 марта 2024Бывший СССР

Военный эксперт рассказал о самых проблемных видах вооружений у ВСУ

Военный эксперт Дандыкин указал на дефицит танков и авиации у ВСУ

Фото: Reuters

Самые серьезные проблемы у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент наблюдаются с авиацией и танками, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он также указал на определенный дефицит боеприпасов, но заметил, что пока он не кажется особенно критичным.

«Не хватает, несомненно, авиации, хотя она и есть. Не хватает танков. Также в определенной степени не хватает снарядов, хотя пока критической массы эта нехватка не достигла. А вот беспилотников и мин пока достаточно», — сказал военный эксперт.

Он также допустил, что особенно острые проблемы из-за дефицита вооружений ВСУ могут начать ощущать приблизительно через месяц, с продвижением российских военных.

«Заменить беспилотниками все недостающие вооружения нельзя, — добавил Дандыкин. — Беспилотник несет на себе 2-3 килограмма, а снаряд — это снаряд. Особенно большого калибра, который летит на огромное расстояние. Артиллерию нельзя заменить ничем. А беспилотники хоть и наносят нам какой-то вред, но он, скорее, демонстративный».

Ранее глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера опроверг информацию о передаче Украине купленных у США вертолетов Apache. «Оружие, в том числе вертолеты Apache, (...) Польша будет покупать для себя, это вооружение необходимо именно нам», — заявил чиновник.

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