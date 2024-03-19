В Польше опровергли передачу Украине вертолетов Apache

Глава Бюро нацбезопасности Польши Севера опроверг закупку Apache для Украины

Глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера опроверг информацию о передаче Украине купленных у США вертолетов Apache. Его цитирует ТАСС.

Севера прокомментировал визит президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Дональда Туска в США. По его словам, достигнутая договоренность о покупке Apache не включает их передачу Украине.

«Оружие, в том числе вертолеты Apache, (...) Польша будет покупать для себя, это вооружение необходимо именно нам», — заявил чиновник. Он также посчитал невозможным согласие на передачу этого вооружения Украине. По мнению Северы, предоставление Киеву вертолетов не дало бы результата из-за невозможности добиться превосходства в воздухе.

Ранее Дуда призвал отправлять Украине деньги и боеприпасы вместо войск в ходе визита в США. Он назвал отправку военных из стран Запада «действительно очень высокой ценой».