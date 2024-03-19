Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:24, 19 марта 2024Мир

В Польше опровергли передачу Украине вертолетов Apache

Глава Бюро нацбезопасности Польши Севера опроверг закупку Apache для Украины

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера опроверг информацию о передаче Украине купленных у США вертолетов Apache. Его цитирует ТАСС.

Севера прокомментировал визит президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Дональда Туска в США. По его словам, достигнутая договоренность о покупке Apache не включает их передачу Украине.

«Оружие, в том числе вертолеты Apache, (...) Польша будет покупать для себя, это вооружение необходимо именно нам», — заявил чиновник. Он также посчитал невозможным согласие на передачу этого вооружения Украине. По мнению Северы, предоставление Киеву вертолетов не дало бы результата из-за невозможности добиться превосходства в воздухе.

Ранее Дуда призвал отправлять Украине деньги и боеприпасы вместо войск в ходе визита в США. Он назвал отправку военных из стран Запада «действительно очень высокой ценой».

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что диверсанты собирались устроить террористический рейд по России. Теперь они стали целью ФСБ

      Путин сравнил заявления западных спецслужб с шантажом

      Сотрудник отеля пришел убрать комнату постояльца и обнаружил его бездыханным

      32-летний россиянин заснул и вмерз в бетон

      Пассажиры чудом выжили в попавшем в авиакатастрофу самолете

      Китай призвал к сокращению крупнейших арсеналов для диалога по разоружению

      В США заявили о невозможности замены истощенных сил ПВО на Украине

      Во Франции заявили о готовности армии к самым трудным конфликтам

      Джейк Джилленхол заявил о желании сыграть Бэтмена

      В Госдуме анонсировали тестовую рассылку электронных повесток в весенний призыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше