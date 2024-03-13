Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:55, 13 марта 2024Мир

Дуда призвал отправлять Украине деньги вместо войск

Дуда призвал Запад отправлять Украине финансы и боеприпасы вместо войск

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вместо собственных войск Западу следует отправлять Украине необходимые финансы и боеприпасы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в США. К поставке денег и оружия Киеву глава государства призвал в интервью Bloomberg.

«Единственная возможность сегодня сделать это [остановить конфликт], не оказавшись вовлеченным в войну напрямую, — поддерживать [Украину] поставками боевой техники и самых современных вооружений, оказанием финансовой поддержки», — заявил Дуда.

Польский лидер также призвал не «подвергать риску человеческие жизни» и назвал отправку военных из стран Запада «действительно очень высокой ценой» за достижение мира.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае ввода войск на территорию Украины Польша не выведет их, так как претендует на часть украинских земель.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские морпехи совершили успешный рейд на правый берег Днепра. ВСУ могли потерять десятки бойцов

      Нюша показала фигуру в прозрачном комбинезоне

      Очки виртуальной реальности впервые использовали во время операции

      В Кремле прокомментировали интервью Путина журналисту Киселеву

      Воры проникли в музей и украли золото и бриллианты на миллион евро

      Родные Началовой решили избавиться от ее роскошной квартиры из-за долгов

      Популярный певец 90-х назвал причину отъезда Пугачевой из России

      В Кремле ответили на вопрос о дате поездки Путина в Якутию

      В Госдуме назвали основу для переговоров по Украине

      Раскрыто число уничтоженных при попытке прорвать российскую границу диверсантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше