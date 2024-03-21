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13:07, 21 марта 2024КультураРеклама
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Ярмарка интеллектуальной литературы откроется в Москве

В Гостином дворе с 4 по 7 апреля откроется ярмарка интеллектуальной литературы

Фото: Jonas Jacobsson / Unsplash

Международная ярмарка интеллектуальной литературы откроется в Москве с 4 по 7 апреля. Она будет работать в Гостином дворе на Ильинке, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие проходит ежегодно с 1999 года. С 2023 года ярмарку будут проводить дважды в год, рассказали организаторы. В апреле в ней примут участие порядка 300 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры.

Гостей будут ждать новинки и переиздания отечественной и зарубежной литературы — от художественной до научной и детской. Главные новинки можно будет найти на центральной линии экспозиции в виде топ-листов, которых в этом году будет три («Взрослая литература», «Детская литература», «Комиксы»).

На мероприятии будет представлено несколько тематических разделов и спецпроектов: детская площадка «Территория Познания», «Комиксы», «Антикварная книга и букинистика», ярмарка CD и виниловых пластинок «Винил Клуб», «Линия искусств» и выставка иллюстраций «Наше Простоквашино». Кроме того, на ярмарке выступят известные прозаики, поэты, драматурги, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики и ученые.

Подробная программа появится на сайте ярмарки в ближайшие дни. Билеты можно приобрести на сайте.

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      Анастасия Алимпиева
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