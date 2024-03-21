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12:31, 21 марта 2024Из жизни

Женщина полюбила железнодорожный вокзал и назвала себя в его честь

Британка официально изменила имя из-за любви к железнодорожному вокзалу

Фото: 4kclips / Shutterstock / Fotodom

Британка решила изменить имя и назвать себя в честь железнодорожного вокзала в Лондоне. Об этом сообщает Metro.

Женщина проработала на железнодорожную компанию 20 лет и решила добавить в свое имя название вокзала, к которому она испытывает особенную любовь. Так, Рехана Кавайя стала Реханой Марилебон Кавайя — в честь станции метро и вокзала Марилебон, которому скоро исполнится 125 лет. Кавайя заявила, что готова была сделать Марилебон своим основным именем, но на это не согласились ее дети.

Женщина начала свою карьеру в компании Chiltern Railways как сотрудник билетной кассы, а позже работала диспетчером, смотрителем и начальником станций. Сейчас она занимает позицию менеджера по безопасности. «Сам вокзал небольшой, но у него есть душа. Чем больше я исследовала его за время работы там, тем больше влюблялась. Для меня это место похоже на дом вдали от дома. Мне нравится здание, люди, и я полюбила историю вокзала. Когда я управляла им, у меня возникло ощущение полета. Я до сих пор чувствую то же самое, когда прихожу туда. Это огромная часть моей жизни, и теперь я официально буду носить имя этого места с собой», — рассказала Кавайя.

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