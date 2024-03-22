Названа дата начала эксклюзивного показа фильма «Бременские музыканты» в Okko

Фильм «Бременские музыканты» с 26 марта появится в Okko

С 26 марта в онлайн-кинотеатре Okko будет эксклюзивно доступен музыкальный фильм-сказка «Бременские музыканты».

Режиссером-постановщиком картины «Бременские музыканты» выступил Алексей Нужный, который совместно с Игорем Гринякиным выступил автором сценария, оператором-постановщиком выступил Игорь Гринякин, художником-постановщиком — Маргарита Аблаева. Главные роли в сказке исполнили Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Ирина Горбачева, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев, Аскар Нигамедзянов, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский.

Музыкальный фильм-сказка «Бременские музыканты» собрал в кинотеатральном прокате более трех миллиардов рублей и вошел топ-5 самых кассовых российских фильмов.

«История «Бременских музыкантов» знаковая для нескольких поколений россиян — она объединяет людей разного возраста, повествуя о важности доброты, дружбы и взаимовыручки. С самого раннего этапа работы Алексея Нужного над картиной мы в Okko были уверены — это переосмысление классической сказки братьев будет блокбастером, и мы хотим показать «Бременских музыкантов» с потрясающим актерским составом нашей широкой аудитории онлайн. Чутье нас не подвело. Смотрите один из самых кассовых российских фильмов эксклюзивно в Okko!», — сказала заместитель генерального директора Okko Эльвира Дмитриевская.

Трубадур и его друзья (Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух) объединились, чтобы совершить подвиг. Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена.