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21:34, 22 марта 2024Силовые структуры

ДПС приказали организовать огневую поддержку при досмотре машин

Сотрудникам ДПС приказали оказать огневую поддержку при досмотре машин

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Московской области сотрудникам ДПС приказали организовать огневую поддержку при досмотре машин. Об этом в пятницу, 22 марта, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Также по тревоге подняты все силовые ведомства, включая подразделения ОМОН и СОБР. Сотрудники ГИБДД оказывают огневую поддержку всем нарядам. Всем сотрудникам дали указание вооружиться. Отмечается, что сотрудники областного МЧС переходят на двухсменный режим работы.

Ранее 22 марта сообщалось, что в подмосковном «Крокус Сити Холле», где неизвестные с автоматами открыли стрельбу по посетителям, произошел новый взрыв.

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      Владимир Седов
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