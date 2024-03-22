Сотрудникам ДПС приказали оказать огневую поддержку при досмотре машин

В Московской области сотрудникам ДПС приказали организовать огневую поддержку при досмотре машин. Об этом в пятницу, 22 марта, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Также по тревоге подняты все силовые ведомства, включая подразделения ОМОН и СОБР. Сотрудники ГИБДД оказывают огневую поддержку всем нарядам. Всем сотрудникам дали указание вооружиться. Отмечается, что сотрудники областного МЧС переходят на двухсменный режим работы.

Ранее 22 марта сообщалось, что в подмосковном «Крокус Сити Холле», где неизвестные с автоматами открыли стрельбу по посетителям, произошел новый взрыв.