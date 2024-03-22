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18:14, 22 марта 2024Мир

Генерал НАТО признал неспособность Запада помочь Украине с ПВО

Экс-главком НАТО в Европе Паломерос: Запад не исправит положение ПВО на Украине
Жан-Поль Паломерос

Жан-Поль Паломерос. Фото: Rich-Joseph Facun / Reuters

Запад не сможет исправить ситуацию с нехваткой средства ПВО на Украине. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос в эфире LCI.

Паломерос прокомментировал продолжающуюся военную помощь Запада Украине. По его мнению, задержка с поставками вооружений Киеву неудивительна, поскольку европейские страны не были готовы к нехватке оружия на своих складах.

«Украина уже несколько месяцев сталкивается с нехваткой средств противовоздушной обороны и менее успешно перехватывает российские ракеты», — заявил экс-главком НАТО в Европе. Он подчеркнул, что ситуацию с поставками систем ПВО Киеву могут исправить только США, поскольку Европа в краткосрочной перспективе не готова масштабировать производство такой техники.

Паломерос добавил, что Америке необходимо преодолеть внутренние проблемы, связанные с блокировкой пакета помощи Украине в Конгрессе США. Он также подчеркнул, что европейские лидеры не смогли «завести мотор» военной экономики ЕС, несмотря на многочисленные заявления.

Ранее лидеры стран Евросоюза пообещали ускорить военную помощь в критический для Украины момент. Отмечается, что Киев в срочном порядке нуждается в системах противовоздушной обороны, снарядах и ракетах.

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      Юрий Леонов
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