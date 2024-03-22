Жена президента Южной Кореи Ким Кон Хи пропала с середины декабря

Первую леди Южной Кореи Ким Кон Хи не видели на публике с середины декабря. Учитывая, что до этого жена президента была едва ли не заметнее мужа, это вызывает огромное удивление у журналистов. Однако политические обозреватели считают, что волноваться за ее судьбу не стоит: вероятно, ее спрятали от глаз публики из-за череды громких скандалов, совершенно неуместных в преддверии парламентских выборов в апреле. «Лента.ру» разбиралась, как Ким Кон Хи возненавидела вся страна, и при чем тут сумочка Dior, скрытая камера в часах, подозрения в политическом заговоре и королева Мария-Антуанетта.

Жена президента Южной Кореи три месяца не появлялась на публике

Согласно данным журналистов, последний раз 51-летнюю жену президента страны Юн Сок Ёля видели в обществе мужа по возвращении из Нидерландов. Это было примерно три месяца назад.

Администрация южнокорейского президента никак не комментирует происходящее. Неизвестно ни куда пропала Ким, ни что она делает. Также не было никаких заявлений о состоянии ее здоровья

Ее отсутствие на церемонии 2024 года, посвященной годовщине первомартовской демонстрации за независимость Кореи, было беспрецедентным. Каждая первая леди страны присутствовала на церемонии с 1998 года. Никаких объяснений в администрации президента пока не предоставили.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль с супругой Ким Кон Хи во время визита в Нидерланды, декабрь 2023 года. По возвращении из этой поездки Ким Кон Хи больше не видели Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Кто такая Ким Кон Хи и чем она известна

Прежде всего стоит сказать, что Ким Кон Хи пользуется у народа крайне спорной репутацией. Это неудивительно: в стране, где первая леди обычно находится в тени мужа, Ким вела себя ровно наоборот — принимала активнейшее участие в его президентской кампании, яростно агитировала за принятие исторического закона о запрете разведения собак на мясо и блистала нарядами корейских марок во время заграничных визитов супруга.

В одном из интервью она выражала желание стать амбассадором корейской культуры в мире и взять полную ответственность за культурную дипломатию страны

Ким, будучи на 12 лет моложе мужа, к моменту их свадьбы уже построила карьеру в сфере организации выставок. У пары нет детей, но имеются несколько кошек и собак, о которых первая леди с удовольствием рассказывала журналистам. Все это в совокупности вызывало сильное раздражение у в основном патриархально настроенных избирателей.

Скандалы преследовали Ким с самого начала ее появления в публичном пространстве. Во время избирательной кампании мужа в 2021 году ей, например, пришлось принести извинения за то, что наврала в резюме ради продвижения своей компании, которая занимается организацией выставок.

Также ее уличали в плагиате научных работ: после восьмимесячного университетского разбирательства обвинения опровергли, но группа профессоров осталась недовольна таким решением.

Ее мать приговорили к году тюрьмы за подделку финансовых документов при покупке земли. Также в 2023 году правительство отказалось от проекта скоростной автомагистрали в Сеуле на фоне обвинений оппозиции, что ее строительство принесет пользу семье Ким за счет повышения цен на землю, которой они владеют

Затем в прессе появились высказывания Ким, которые она якобы сделала во время беседы с журналистом не под запись. Если верить репортеру, будущая первая леди назвала мужа «дурачком, который ничего не может сделать без меня». Более того, Ким обещала проучить выступающие против нее и ее супруга СМИ, если придет к власти.

Помимо этого ее обвиняли в причастности к манипулированию ценами на акции Deutsch Motors, дилера BMW в Южной Корее, более десяти лет назад. В декабре 2023 года парламент, контролируемый оппозицией, поручил специальному прокурору расследовать эти заявления. Однако президент наложил вето на это решение.

Ким Кон Хи во время визита в Великобританию, ноябрь 2023 года Фото: Toby Melville / Reuters

Скандал с сумочкой Dior, подаренной жене президента Южной Кореи

Но главный скандал, которым и объясняют исчезновение Ким большинство журналистов, связан с сумочкой Dior. В конце ноября 2023 года в сети появилось видео, на котором друг покойного отца первой леди, американский пастор корейского происхождения Чхве Джэ Ён подарил ей клатч Lady Dior Pouch небесно-голубого цвета.

«Почему ты снова принес мне это? Пожалуйста, не стоит так поступать», — сказала ему Ким. На утекших в сеть кадрах, записанных в сентябре 2022 года, через несколько месяцев после инаугурации Юна, не видно, как она берет сумочку из рук Чхве. Однако дальше на записи можно заметить, что клатч стоит на кофейном столике, пока первая леди и ее приятель ведут светскую беседу.

Кадры из ролика Voice of Seoul с клатчем Lady Dior Pouch Кадр: JTBC News / Youtube

Чхве утверждает, что записал встречу с помощью скрытой камеры, спрятанной в наручных часах. Пастор заявил, что получил сумочку и часы от оппозиционного YouTube-канала «Голос Сеула» (Voice of Seoul), который и опубликовал скандальную запись. Также Чхве заявил, что якобы несколько раз просил о встрече с первой леди, но аудиенция была предоставлена ему лишь дважды. Причем оба раза он заранее сообщил ей, что везет дорогие подарки.

Это стало последней каплей для критиков Ким. Они сейчас же вспомнили, что, согласно законам о борьбе с коррупцией, политики и их супруги не могут принимать подарки дороже 750 долларов, а сумочка Ким стоила 2,2 тысячи долларов

Масла в огонь подлило полное отсутствие реакции со стороны администрации президента. Администрация президента изначально никак не комментировала произошедшее, а затем в январе правительство заявило, что сумку передали в президентский архив.

Это вызвало общественное возмущение: опрос, проведенный 24 января, показал, что 70 процентов жителей страны потребовали от Юна объяснений относительно Ким и ее дизайнерской сумки. Из-за напряженной ситуации она также не появилась в поздравительном ролике, приуроченном к празднованию китайского Нового года, который выпустили в начале февраля.

Реакция президента и правительства Южной Кореи

7 февраля президент дал интервью государственному телеканалу KBS, в котором впервые прокомментировал скандал. Юн не стал отрицать, что жена получила сумку в подарок, однако выступил с небольшой речью в ее защиту.

Если в случившемся и есть проблема, так это то, что она не могла прервать его более хладнокровно, и это прискорбно. Моя жена лишилась отца, когда училась в средней школе, поэтому, когда с ней общаются люди из ее родного города, ей трудно относиться к ним холодно. В дальнейшем нам с женой нужно более четко и твердо доносить мысли до собеседников, чтобы общественность не волновалась Юн Сок Ёль президент Южной Кореи

Хан Донхун, бывший министр юстиции и давний друг и сторонник президента Юна, сначала поддержал Ким и объявил, что вся история с сумкой — заговор левых сил. Но через некоторое время Хан переметнулся на другую сторону, и, став наиболее вероятным кандидатом на выдвижение от партии на выборы президента 2027 года, сравнил жену президента с Марией-Антуанеттой, французской королевой, известной расточительным образом жизни, которой приписывают фразу «если у народа нет хлеба, пусть едят пирожные».

В условиях глубочайшего социального расслоения в стране и запроса на справедливость сравнение оказалось очень точным и очень обидным. Тем более, что Мария-Антуанетта, как и ее супруг, закончили жизнь на гильотине

Однако у Юна и Ким нашлись и сторонники. Они обвинили Чхве лично и «Голос Сеула» в желании подставить первую леди и повлиять на результаты парламентских выборов, назначенных на 10 апреля. Отмечается, что у Чхве и Юна есть принципиальные политические разногласия: президент проводит жесткую политику в отношении КНДР, в то время как пастор выступает за налаживание отношений с Пхеньяном.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Фото: South Korea Presidential Office / AP

Отсутствие Ким положительно повлияло на рейтинг президента Южной Кореи

Адвокат президента Шин Пхён в социальных сетях предположил, что все придирки к Ким объясняются лишь «темной стороной женоненавистничества и поклонением перед фаллосом». «Иначе не объяснить это странное помешательство, связанное с Ким», — написал он.

Однако Чо Хи Гён, профессор права в Университете Хонгик в Сеуле, в интервью CNN заявила, что происходящее с Ким вряд ли имеет отношение к женоненавистничеству. Она отметила, что скандал с сумочкой стал той самой соломинкой, сломавшей спину верблюду, намекая на шлейф скандалов, преследующий Ким с самого начала политической карьеры мужа. «Кажется, первая леди хочет слишком много внимания, и нет никого, кто мог бы обуздать ее», — предположила она.

Чо Хи Гён добавила, что особенно печально в ситуации с Ким, что ее мужа, бывшего прокурора, выбрали как воплощение справедливости и правосудия. А скандалы, преследующие его жену, ну никак не вяжутся с этим образом.

Он утверждал, что вернет правосудие и справедливость. Но когда дело касается его жены, он не приносит ни того, ни другого Чо Хи Гён профессор права в Университете Хонгик в Сеуле

Судя по всему, в ее словах есть доля правды. Согласно результатам опросов Gallup, рейтинг Юна действительно держался на отметке 39 процентов в течение двух недель подряд до первой недели марта, и этот показатель стал самым высоким с декабря 2022 года, когда его рейтинг как раз резко рухнул из-за скандала с сумочкой Ким.