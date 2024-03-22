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08:57, 22 марта 2024Культура

Объявлена дата премьеры второго сезона сериала «Дом дракона»

Второй сезон сериала «Дом Дракона» выйдет 16 июня 2024 года

Второй сезон сериала «Дом Дракона» от стримингового сервиса HBO выйдет 16 июня 2024 года. Об этом стало известно из трейлеров, которые доступны на YouTube-канале Max.

В новом сезоне сериала зрителям покажут гражданскую войну на Вестеросе, известную как «Пляска Драконов». Шоураннер сериала Райан Кондал отметил, что новый сезон будет гораздо динамичнее.

«Дом Дракона» — приквел популярного сериала «Игра престолов». В основе сюжета лежат отдельные главы книги Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», повествующие об упадке королевской династии Таргариенов.

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      Марина Совина
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