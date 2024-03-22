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17:37, 22 марта 2024Путешествия

Пьяный мужчина под наркотиками попытался вломиться в дом отдыха с двумя топорами

Daily Post Wales: в Борнмуте мужчина попытался вломиться в дом отдыха с топорами

В Великобритании пьяный мужчина попытался вломиться в дом отдыха с топорами. Задержание нарушителя попало на видео, которое публикует издание Daily Post Wales.

Инцидент произошел 25 августа 2023 года недалеко от города Борнмут. Около двух часов ночи 36-летний Мохаммед Хан в состоянии алкогольного и наркотического опьянения схватил два топора и разбил стекло входной двери в отель, где в тот момент отдыхали две семьи с детьми. Туристы проснулись и вызвали полицию.

На слушании в суде 19 марта продемонстрировали видеозапись задержания Хана. На ней видно, что правоохранители требовали бросить топор, но мужчина не реагировал. Тогда один из полицейских применил электрошокер, Хан упал на землю, и на него надели наручники. В результате происшествия никто не пострадал.

В ходе суда обвиняемый признал себя виновным в нападении. Его приговорили к 20 месяцам тюремного заключения.

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      Мария Борисова
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