Очевидец описал атаку террористов в «Крокус Сити Холле»

Очевидец: террористы атаковали «Крокус Сити Холл», расстреливали людей

Террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» и стали расстреливать людей в упор. Об этом сообщает РИА Новости, чей корреспондент оказался очевидцем произошедшего.

По его словам, между вторым и третьим звонком партер захватили трое вооруженных мужчин в камуфляжной одежде и без масок. Они открыли огонь по зрителям, находившимся в зале, и бросили зажигательные шашки.

Люди стали выбегать из зала, охранники указывали им на эвакуационные выходы.

По данным ФСБ, 40 человек погибли, свыше 100 пострадали. Спецназ ведет штурм здания, где забаррикадировались террористы.