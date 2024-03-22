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11:15, 22 марта 2024Мир

Сотня пытающихся прорваться в США мигрантов сбила с ног бойцов Нацгвардии Техаса

NYP: мигранты пытались прорваться в США, сбивая с ног бойцов Нацгвардии Техаса

Кадр: NYP

Более сотни мигрантов попытались прорваться через границу в США и сбили с ног бойцов Национальной гвардии Техаса. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Как отмечает издание, Нацгвардия пыталась организовать 600 мигрантов, собравшихся на американо-мексиканской границе, в более мелкие группы, но ситуация обострилась после того, как гвардейцы отделили некоторых женщин и детей от взрослых мужчин. В стремлении добежать до стены на границе с Мексикой более 100 мигрантов прорвали проволочные заграждения, сбив при этом охранников.

«Ситуация взята под контроль (...) Эти нелегальные иммигранты совершили преступления в Техасе, и Департамент общественной безопасности получил указание арестовать каждого причастного к преступному посягательству и уничтожению собственности», — говорится в заявлении офиса губернатора штата.

В свою очередь, американский предприниматель и инженер Илон Маск назвал данный инцидент вторжением на территорию США.

Ранее генеральный прокурор Техаса Кена Пакстона заявил, что власти 16 штатов США подали иск в суд против американского президента Джо Байдена с требованием отменить бессрочный запрет на одобрение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из страны. По словам генпрокурора, Байден подрывает экономику Техаса.

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      Виктория Кондратьева
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