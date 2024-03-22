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13:14, 22 марта 2024Мир

В Совфеде отреагировали на просьбу США к Украине о прекращении атак России

Сенатор Климов усомнился в просьбе США к Украине прекратить атаки России

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Информация о просьбе США к Украине прекратить атаки территории России сомнительна, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на публикацию Financial Times такого утверждения.

«Есть огромная разница между тем, что опубликовано в Financial Times со ссылкой на непонятно кого, и тем, что происходит на самом деле. Я, например, что публикует Financial Times, никогда не беру на веру сходу, никогда не брал и не буду брать. Опыт показывает, что нанесение ударов, особенно с применением дальнобойного высокоточного оружия не может обойтись без ведома иностранных специалистов просто потому, что оружие специфическое. Если говорим о дальнобойных дронах, например, то их маршруты прокладываются, как правило, при помощи данных спутниковых разведок стран НАТО. Так что не сходится», — сказал сенатор.

Даже если принять во внимание, что Вашингтон не признает российской территорией ни Крымский полуостров, ни новые субъекты Российской Федерации, но даже в этом случае все равно не сходится

Андрей Климовроссийский сенатор

По мнению политика, публикация связана с грядущими выборами президента США.

«Я бы не делал каких-то глубокомысленных рассуждений, не хлопал бы в ладоши, а принял во внимание вот что: в Америке скоро выборы, и там истории с обстрелами российских глубинных территорий восторга большого не вызывают. Мне кажется, это публикация не случайно появилась в Великобритании, а не в США, чтобы затем американские имиджмейкеры и пиарщики со ссылкой на это могли отбеливать образ [президента США Джо] Байдена и прочих империалистов, милитаристов, гегемонистов», — добавил он.

Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, США призвали Украину прекратить атаковать российские энергообъекты. В Вашингтоне считают, что это может привести к росту мировых цен на нефть, а также к ответным мерам со стороны России. Предупреждения были адресованы в первую очередь высокопоставленным чиновникам Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления разведки минобороны Украины (ГУР).

За последний месяц сразу несколько энергетических предприятий были атакованы. Удары наносились по объектам в Самарской, Ростовской, Рязанской и Нижегородской областях.

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