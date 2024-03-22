Суд признал метеорит недвижимостью и отказался отдавать его ученым

В Швеции упавший метеорит отказались отдавать ученым и признали недвижимостью

В Швеции владелец участка земли выиграл у ученых суд за владение метеоритом. Об этом пишет The Guardian.

7 ноября 2020 года железный метеорит упал на территорию частного владения в провинции Уппланд к северу от Стокгольма. В декабре того же года двое геологов, Андреас Форсберг и Андерс Зеттерквист, нашли метеорит и впоследствии передали в Музей естественной истории Швеции. Узнав об этом, хозяин земельного участка Йохан Бензельстьерна фон Энгестрем обратился в суд.

Он проиграл первую тяжбу, в 2022 суд постановил, что, поскольку метеорит был движимым объектом, который нельзя считать частью владения, право им распоряжаться находится у тех, кто его нашел. Фон Энгестрем отказался принять такую трактовку и подал апелляцию. В четверг, 21 марта 2024 года, апелляционный суд Свеа пришел к заключению, что земля, на которую упал 14-килограммовый метеорит, содержит железо, составляющее значительную часть самого объекта. По этой причине его «нельзя легко отделить от того, что обычно рассматривается как (недвижимое) имущество». Судья Роберт Грин заявил, что метеориты или космические камни следует считать «частью недвижимого имущества, как и другие камни, даже если интуитивно может показаться, что это что-то чужеродное для Земли». Таким образом, суд признал, что фон Энгестрем имеет право не отдавать метеорит. Пока неизвестно, обратятся ли геологи в суд высшей инстанции.

Ранее сообщалось, что метеорит проломил крышу дома жительницы французской коммуны Ширмек и испортил ей завтрак. Инцидент произошел, когда женщина в компании друга пила кофе у себя дома.