В России захотели выпускать спиртное под брендом Gatsby

«Ведомости»: «Кристалл» захотел добиться в суде права выпускать спиртное Gatsby

Во второй половине февраля 2024 года представители калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл») подали иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Gatsby. Под этим брендом КЛВЗ хочет выпускать спиртное, сообщает газета «Ведомости».

В настоящее время бренд Gatsby закреплен за немецким кинематографистом Константином фон цур Мюленом. Он зарегистрировал товарный знак для более чем десятка стран, включая Россию. При этом под этой маркой в РФ алкоголь не выпускается и не продается.

КЛВЗ «Кристалл» активно использует названия популярных фильмов в своей продукции. В частности, заводу принадлежат права на товарные знаки «Fantomas/Фантомас» и «Gladiator/Гладиатор». Товарный знак Gatsby отсылает к Джею Гэтсби — герою романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби».

Однако управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что добиться права выпускать спиртное под брендом Gatsby КЛВЗ будет сложно. «Сходство товарного знака с фамилией известного в России лица или персонажа является препятствием для его регистрации», — заключил он.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные из картотеки арбитражных дел сообщило, что КЛВЗ передумал судиться с немецким производителем спиртных напитков Mast-Jagermeister. Уточнялось, что завод отказался от иска на сумму более 782 миллионов рублей. В иске КЛВЗ просил обязать Jagermeister опровергнуть порочащую деловую репутацию информацию из писем в адрес российских ретейлеров.